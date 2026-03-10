ماركو روبيو يدين الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدان وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو بشدة الهجمات الارهابية التي استهدفت إقليم كوردستان، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

صرح تومي بيغوت، نائب المتحدث الرسمي الرئيسي، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناول خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية والعلاقات الثنائية.

ووفقاً للبيان الصادر عن المتحدث، أدان الوزير روبيو بشدة الهجمات الإرهابية التي تشنها إيران والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها داخل العراق، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان العراق.

كما شدد الجانبان خلال الاتصال على الأهمية القصوى لالتزام الحكومة العراقية باتخاذ كافة التدابير الممكنة والمطلوبة لحماية الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين والمنشآت التابعة للولايات المتحدة في البلاد، وضمان سلامتها من أي تهديدات.