مكافحة إرهاب كوردستان: إسقاط 3 طائرات مسيرة مفخخة في سماء أربيل

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، ليلة الاثنين، عن اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة مفخخة في أجواء مدينة أربيل.

وذكر الجهاز في بيان له، أنه في تمام الساعة 22:24 من ليلة الاثنين، 9 آذار 2026، تمكنت قوات التحالف الدولي من تدمير وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة مفخخة قبل وصولها إلى أهدافها.

وأضاف البيان أن حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط بالقرب من مبنى القنصلية الإماراتية في أربيل، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

يتبع..