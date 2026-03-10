حكومة كوردستان تدعو وسائل الإعلام للالتزام بعدم تغطية مواقع سقوط الصواريخ والمسيرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بێشەوا هەورامانی، اليوم، توجيهات مشددة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بضرورة توخي الحذر في التعاطي مع الأحداث الأمنية، مؤكداً أن الإقليم لن ينجر إلى الصراعات العسكرية الجارية في المنطقة.

وشدد هەورامانی في بيان رسمي، على ضرورة التزام القنوات الإعلامية بعدم بث أو تغطية مواقع سقوط الطائرات المسيرة أو الصواريخ، داعياً إياهم إلى الاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن مؤسسة مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الرسمية كمصادر وحيدة للمعلومات.

وأشار المتحدث إلى أن "المنطقة تمر بظروف بالغة الحساسية"، مشيداً بالسياسة التي تنتهجها رئاسة الحكومة والقيادة السياسية في الإقليم، والتي وصفها بـ"الحكيمة والمتوازنة" لجهة إبعاد كوردستان عن نيران الحروب المحيطة.

وأضاف البيان: "إن حماية أرواح المواطنين وسلامتهم هي أولويتنا القصوى، ويجب على المؤسسات الإعلامية استشعار هذه المسؤولية الوطنية والالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة".

واختتم هەورامانی بيانه بالتأكيد على الموقف الثابت لحكومة الإقليم، قائلاً: "نؤكد للجميع أن إقليم كوردستان لن يكون طرفاً في هذه الحرب، وستبقى سلامة أرضنا ومواطنينا فوق أي اعتبار آخر".