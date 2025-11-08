إيرادات العراق المالية تتجاوز 82 تريليون دينار خلال 8 أشهر الماضية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم السبت، أن حجم الإيرادات المالية عن 8 أشهر الأولى الماضية لعام 2025، بلغت 82 تريليون و 377 مليار و552 مليون و620 الف و313 ديناراً.

ووفق بيانٍ للمالية الاتحادية، فقد بلغت مساهمة النفط في تلك الإيرادات نحو 90%.

وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 73 تريليون و821 مليار و 820 مليون و 815 ألف دينار، وهي تشكل 90% من الموازنة العامة.

في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليون و 555 مليار و 371 مليون و 804 آلاف دينار.

وقالت المالية الاتحادية، إن إجمالي النفقات الجارية بلغت 73 تريليون و649 مليار و 419 مليون و 388 الفاً، منها رواتب للموظفين التي بلغت 44 تريليون دينار ورواتب المتقاعدين 12 تريليوناً و 558 مليار دينار، وبلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 3 تريليونات 710 مليارات دينار.