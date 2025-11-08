إقليم كوردستان يستعد لتصدير ستة آلاف طن من البطاطا إلى الإمارات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، أنها ستقوم هذا العام بتصدير ستة آلاف طن من محصول البطاطا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودها الرامية إلى تشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي وتسهيل تصريف المحاصيل في الأسواق الخارجية.

وذكرت الحكومة في بيان طالعته كوردستان24، انه بفضل خصوبة التربة في إقليم كوردستان، ينتج سنوياً كميات كبيرة من المحاصيل المتنوعة، ومن أبرزها البطاطا التي يبلغ إنتاجها نحو 600 ألف طن سنوياً، مبيناً أن جودتها العالية جعلت منها منتجاً مطلوباً في الأسواق الإقليمية والدولية، واهتماماً متزايداً من قبل العلامات التجارية العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية.

وأشار البيان إلى أن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم تولي أهمية خاصة بتطوير الإنتاج المحلي وتنشيط الأسواق الداخلية والخارجية، من أجل تعزيز قطاع الزراعة وخدمة المزارعين في مختلف مناطق كوردستان.