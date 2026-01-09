في اتصال هاتفي مع الرئيس بارزاني.. الشرع يؤكد: حقوق الكورد السياسية والمدنية مصانة دون تمييز

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تلقى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، جرى خلاله استعراض شامل لآخر التطورات السياسية على الساحة السورية، والتحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم الجمعة، أن الجانبين شددا على الأهمية القصوى لترسيخ دعائم الاستقرار وتفعيل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. وخلال الحديث، جدد الرئيس السوري أحمد الشرع تأكيده على أن الكورد يمثلون "مكوناً أصيلاً وأساسياً" من نسيج الشعب السوري، مشدداً على التزام الدولة السورية الكامل بضمان وحماية كافة الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية للكورد وجميع المكونات السورية الأخرى، على قاعدة المساواة التامة وبعيداً عن أي تمييز.

من جانبه، أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن تقديره لرؤية الرئيس الشرع، مؤكداً دعمه الثابت لإرادة وتطلعات الشعب السوري في بناء دولة جامعة تحتضن كافة أطيافها ومكوناتها، وتضمن شراكة حقيقية للجميع في رسم مستقبل البلاد.

وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهما، بما يضمن مراعاة مصالح الأطراف كافة، ويساهم في حماية السلم الأهلي وتعزيز فرص الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة.