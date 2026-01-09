السويد تسجل انخفاضاً حاداً في طلبات اللجوء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل الجمعة انخفاض طلبات اللجوء في السويد بنسبة 30% على أساس سنوي، قبل أقل من عام على الانتخابات التشريعية.

واستعرض فورسيل في مؤتمر صحافي الإصلاحات التي نُفذت منذ تولي الحكومة المحافظة السلطة، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة.

وشملت هذه الإصلاحات زيادة ملحوظة في المساعدات المالية للمهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية، وتشديد شروط الحصول على الجنسية ولم شمل الأسر.

وباتت قيمة المساعدة المقدمة للمهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية تصل إلى 30 ألف يورو للشخص الواحد، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال فورسيل "في العام 2025، استمر انخفاض عدد طالبي اللجوء في السويد"، مضيفا ان "الانخفاض كان ملحوظا ونسبته 30% خلال عام واحد فقط".

وتحدث أيضا عن النتائج التي تحققت منذ بداية ولاية الحكومة في العام 2022، ولا سيما عمليات العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية والتي زادت بأكثر من مرتين.

وقال "إذا استعرضت أداء الحكومة في هذه الولاية حتى الآن، أجد أن عدد طلبات اللجوء قد انخفض بنسبة 60% تقريبا، في حين ارتفعت في الوقت نفسه عمليات العودة بنسبة 60%".

وبحسب أرقام دائرة الهجرة السويدية، منحت البلاد 79684 تصريح إقامة هذا العام، 6% منها لأسباب تتعلق باللجوء. وفي العام 2024، بلغ إجمالي عدد التصاريح الممنوحة 82857 تصريحا.

وشهدت سنة 2025 مغادرة 8312 شخصا السويد عائدين إلى بلدانهم الأصلية.