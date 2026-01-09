إلهام أحمد: ملتزمون بالاتفاقات مع الحكومة السورية ونسعى لتنفيذها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت مسؤولة كوردية الجمعة أن الإدارة الذاتية ملتزمة بالاتفاق المبرم مع السلطات السورية، متهمة "الطرف الحكومي" بالسعي لإنهائه عبر مهاجمة مناطق تقطنها غالبية كوردية في حلب.

وقالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد "نحن حريصون على السلم وحل المشاكل بالحوار. لكن حتى هذه الدقيقة الحكومة تعاند، ولا تريد الحل".

مضيفة أن "الطرف الحكومي بهذه الهجمات يسعى لإنهاء الاتفاقات المنعقدة. نحن ملتزمون بها ونسعى لتنفيذها"، وفق ما نقلته فرانس برس.