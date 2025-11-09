مديرية بنك الدم بأربيل: قدمنا أكثر من مليون وحدة دم سليمة للمرضى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية بنك الدم في أربيل اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني 2025، أنها تمكنت من إيصال أكثر من مليون وحدة دم سليمة إلى المرضى والمحتاجين إليها في أربيل.

وجاء في بيان للمديرية أنها استطاعت نقل أكثر من مليون وحدة دم سليمة ومفحوصة إلى المرضى ومن يحتاجون إليها لأي سبب كان.

مؤكدة أن جميع الأجهزة في بنك الدم حاصلة على شهادة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لفحص تبرعات الدم، وتعمل وفق المعايير الدولية.

وأوضحت المديرية أن هذه الأجهزة أظهرت أنه من بين كل مليون متبرع بالدم، هناك شخص واحد فقط معرض للإصابة بفيروس عبر نقل الدم.

مضيفة: “لكننا ولله الحمد لم نسجل أي حالة من هذا النوع في أربيل.”

كما أوضحت أن قسم فحص الأمراض الانتقالية (الفيروسية) في بنك الدم مجهز بأحدث الأجهزة المطابقة لما هو مستخدم في الدول المتقدمة، ويعمل فيه كوادر مهنية عالية الكفاءة، الأمر الذي مكّن القسم من الحصول على شهادة الجودة الدولية ISO 15189.



وأضافت المديرية أن رقمنة بنك الدم واعتماد نظام بيانات متطور لمتابعة عملية نقل الدم من المتبرع إلى المريض، ساهما في ضمان نقل مليون وحدة دم سليمة إلى مستحقيها.

وأكدت مديرية بنك الدم أن جميع وحدات الدم التي تُفحص في البنك هي وحدات دم سليمة، مشيرة إلى أن البنك يواصل تزويد مرضى الثلاسيميا والمصابين بفقر الدم المنجلي بالدم المفلتر والمفحوص بشكل منتظم.