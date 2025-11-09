75 بالمئة من نازحي دهوك وزاخو يشاركون في التصويت الخاص

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير مديرية الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك، بير ديَّان، اليوم الأحد، أن نحو 26 ألف نازح لهم حق التصويت في مخيمات محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، مشيراً إلى أن 15 ألفاً و700 شخص أدلوا بأصواتهم في التصويت الخاص، أي بنسبة بلغت 75% من إجمالي من يحق لهم التصويت.

وقال ديَّان في مقابلة مع كوردستان24، إن النازحين الذين لم يتمكنوا من التصويت اليوم في مراكز المخيمات، يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في مراكزهم في سنجار يوم 11 تشرين الثاني.

وأضاف أن سكان المخيمات توجهوا إلى صناديق الاقتراع بحماس وفرح لاختيار ممثليهم المستحقين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة حياة النزوح وضمان حصولهم على حماية وخدمات مناسبة، بما يتيح لهم العودة الكريمة إلى مناطقهم.

وأعلن مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، نبرد عمر، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان بلغت 98%.

وقال عمر في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، حضره مراسل كوردستان24، إن عملية التصويت الخاص جرت بسلاسة وبشكل منظم وناجح للغاية، مؤكداً أن نسب المشاركة كانت مرتفعة في جميع محافظات إقليم كوردستان.

وبيّن أن نسبة المشاركة في أربيل بلغت 98%، حيث أدلى 109 آلاف و508 ناخبين بأصواتهم، فيما سجلت السليمانية النسبة ذاتها بمشاركة 106 آلاف و350 ناخباً. أما في دهوك فقد بلغت نسبة المشاركة 97%، وشارك فيها 55 ألفاً و411 ناخباً.

وفيما يخص النازحين، أوضح عمر أن نسبة مشاركتهم في دهوك بلغت 77%، بعد أن أدلى نحو 20 ألف ناخب بأصواتهم، بينما سجلت أربيل نسبة 71% بمشاركة 391 شخصاً.

وأشار عمر إلى أن موظفي المفوضية لا زالوا يعملون على فرز الأصوات، وقد تم إرسال نحو 90% من النتائج إلى المركز الرئيسي.

وأضاف أن صناديق خاصة لاستقبال الشكاوى وُضعت في جميع مراكز الاقتراع، إلا أن نتائج هذه الشكاوى لم تصل بعد، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها صباح الغد.

في السياق ذاته، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%.

وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان24، إن "المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وأضاف أن "إجمالي عدد المشاركين في التصويت الخاص تجاوز مليوناً و100 ألف ناخب"، موضحاً أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%".