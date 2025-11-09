إسرائيل تتسلّم رفات ضابط قُتل في حرب غزة عام 2014

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تسلّمت إسرائيل، اليوم الأحد، من حركة حماس رفات الضابط هدار غولدن الذي قُتل خلال حرب غزة عام 2014، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان "تسلمت إسرائيل، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نعش رهينة قُتل وتم تسليمه إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة".

وأضاف لاحقاً أنه "بعد استكمال إجراءات التعرّف على الهوية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرهينة القتيل، الضابط هدار غولدن، بإعادة جثمان ابنهم إلى البلاد".

بذلك، تكون حماس سلّمت حتى الآن 24 جثة من أصل 28 منذ دخول وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، فيما تبقى أربع جثث إسرائيلية يُتوقّع أن تُسلَّم تباعاً وفقاً لبنود الاتفاق.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت في وقت سابق الأحد عزمها تسليم رفات غولدن.

وقالت كتائب القسام في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم... بتسليم جثة الضابط هدار غولدن التي تم العثور عليها ظهر أمس (السبت) في مسار أحد الأنفاق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

منذ مقتله، تم احتجاز جثمان غولدن في غزة، لكن حماس لم تؤكد لأعوام مقتله ولم تعلن حيازتها لرفاته.

وقال نتنياهو عبر منصة إكس "أعرف المعاناة التي عاشتها عائلته (...) واليوم نحن متحدون في تسليم (الجثة) إلى والديه وعائلته".

كما رحب الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ بعودة الرفات "بعد 11 عاماً طويلة ومؤلمة".

المصدر: فرانس برس