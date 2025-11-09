سوران: الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتصدر التصويت الخاص

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في إدارة سوران المستقلة، طيفور محمد، اليوم الأحد، بأن النتائج الأولية غير الرسمية للتصويت الخاص في أحد مراكز الاقتراع بسوران أظهرت حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 963 صوتاً، مقابل 22 صوتاً فقط مجتمعة لبقية الأطراف الكوردستانية، من أصل 1590 ناخباً يحق لهم التصويت في ذلك المركز.

وأوضح المراسل أن هذه النتائج أولية وغير نهائية، إذ جرى الحصول عليها من التقرير الإلكتروني لأجهزة الاقتراع، فيما تستمر حالياً عملية الفرز اليدوي داخل المركز. ولفت إلى أن اللجنة طلبت من الصحفيين البقاء خارج مواقع الاقتراع، حيث يقتصر التواجد داخلها على ممثلي الأطراف السياسية فقط.

وأضاف أن ممثلي جميع القوى السياسية تابعوا سير العملية الانتخابية بسلاسة ومن دون أي مشكلات تُذكر، مشيراً إلى عدم تسجيل أي خلل إلكتروني أو تدخل أو عائق خلال عملية التصويت.

من جانبه، أكد هيمن وَسمان، مسؤول مكتب سوران في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ كوردستان24، أن العملية جرت بشكل طبيعي ودون أي مشاكل، ولم تُسجَّل أي حالة عطل في أجهزة الاقتراع.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين كان يحق لهم التصويت في دائرة سوران بلغ 17,842 ناخباً.

هذا وأعلن مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، نبرد عمر، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان بلغت 98%.

وقال عمر في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، حضره مراسل كوردستان24، إن عملية التصويت الخاص جرت بسلاسة وبشكل منظم وناجح للغاية، مؤكداً أن نسب المشاركة كانت مرتفعة في جميع محافظات إقليم كوردستان.

وبيّن أن نسبة المشاركة في أربيل بلغت 98%، حيث أدلى 109 آلاف و508 ناخبين بأصواتهم، فيما سجلت السليمانية النسبة ذاتها بمشاركة 106 آلاف و350 ناخباً. أما في دهوك فقد بلغت نسبة المشاركة 97%، وشارك فيها 55 ألفاً و411 ناخباً.

في السياق ذاته، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%.

وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان24، إن "المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وأضاف أن "إجمالي عدد المشاركين في التصويت الخاص تجاوز مليوناً و100 ألف ناخب"، موضحاً أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%".