ناخب يصوت لريال مدريد خلال عملية التصويت الخاص

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، شفان جباري، بأن مفوضية الانتخابات العراقية ضبطت ثلاثة من عناصر الأجهزة الأمنية في قضاء الحبانية، بالقرب من مدرسة "هودا" مركز الاقتراع، بتهمة شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية.

وأوضح جباري، أن هؤلاء العناصر حاولوا شراء أصوات عدة ناخبين بمبلغ 50 ألف دينار لكل صوت، بهدف توجيهها لصالح مرشح محدد.

وأشار المراسل إلى واقعة طريفة، حيث أقدم أحد الناخبين على التقاط صورة أثناء الإدلاء بصوته، وأظهرها لأصدقائه ليؤكد أنه صوت لصالح نادي ريال مدريد الإسباني وليس لأي مرشح سياسي.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عمليات التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع محافظات البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً، على أن تُغلق في تمام السادسة مساءً.

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تم تخصيص 809 مركز اقتراع للعسكريين، تضم 4,501 محطة انتخابية موزعة في مختلف المناطق.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لـ كوردستان24، أن عملية التصويت بدأت في موعدها المحدد دون تسجيل أي مشكلات فنية في أجهزة الاقتراع، مشيرة إلى أن أكثر من مليون و300 ألف ناخب من أفراد القوات الأمنية مشمولون بالتصويت الخاص.

وأضافت الغلاي أن الفئات المشاركة تشمل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب قوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي وحرس الحدود.

كما أوضحت أن المفوضية خصصت 27 مركزاً انتخابياً تضم 97 محطة لتصويت النازحين في المخيمات، مبينة أن أكثر من 26 ألف نازح يحق لهم المشاركة في هذا الاقتراع الخاص.