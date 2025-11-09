الإعلان عن النسب غير الرسمية للمشاركة في عدد من الدوائر الانتخابية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- مساء اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تم الإعلان عن النسب غير الرسمية لمشاركة الناخبين في التصويت الخاص بدوائر أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، جاءت النسب على النحو التالي:

دائرة أربيل: 96.40%

دائرة دهوك: 97.52%

دائرة السليمانية: 94.58%

دائرة كركوك: 66.65%

دائرة نينوى: 46.69%

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، بلغت نسبة الفرز في التصويت الخاص بمحافظة أربيل 100%، وكذلك في محافظة دهوك 100%، وفي السليمانية أيضاً 100%، فيما بلغت نسبة فرز الأصوات في كركوك 76%، وفي نينوى 47%.

وأُغلقت مساء اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في تمام الساعة السادسة، صناديق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 في جميع المحافظات العراقية وإقليم كوردستان، بعد أن انطلقت صباحاً عند الساعة السابعة.