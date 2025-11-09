رئيس إقليم كوردستان يتلقى رسالة من وزير الخارجية الأمريكي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، رسالة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، إن روبيو أشاد في الرسالة بدور نيجيرفان بارزاني في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، معبراً عن ترحيبه بهذه الخطوة.

وفي جزء آخر من الرسالة، أعرب روبيو عن تقديره للدور المستمر لنيجيرفان بارزاني في تسهيل الحوار بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني، وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا.

ووصف روبيو الشراكة المستمرة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان بأنها تشكل قاعدة للاستقرار والتقدم، مضيفاً في رسالته إلى نيجيرفان بارزاني: "قيادتكم وشراكتكم البناءة تعكس روح المسؤولية والحكمة التي تعزز السلام والتعاون".

وختم وزير الخارجية الأمريكي رسالته بتقديم تحياته وشكره وتقديره للشراكة المستمرة بين الجانبين، مشيداً بجهود نيجيرفان بارزاني في دعم الوحدة وتعزيز الشراكة، مؤكداً أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان يعزز مصالحهما المشتركة.