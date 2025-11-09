مفوضية الانتخابات تحدد موعد إعلان نسبة المشاركة في التصويت الخاص

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص سيتم الإعلان عنها عند الساعة الثامنة مساءً.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "نسبة المشاركة في عملية التصويت الخاص ستعلن في الساعة الثامنة مساءً".

في السياق ذاته، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، مساء اليوم الأحد، إغلاق صناديق التصويت الخاص وفق التوقيت والقانون الانتخابي، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص تجاوزت 80%.

وخلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد عقب انتهاء الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي، قال المحمداوي: "العمل كان كبيراً وحقق نتائج طيبة على مستوى الانضباط والمهنية والتنسيق العالي مع المفوضية، ما وضع العراق في موقع متقدم باحترام كل البعثات والأسرة الإعلامية".

وأضاف أن القطعات أنجزت اليوم المرحلة الأولى من عملية التصويت الخاص، فيما تتضمن المراحل المقبلة حماية المراكز الانتخابية وتهيئة القطعات لنقل عصا الذاكرة الإلكترونية، ثم تسليم نسب ونتائج التصويت إلى ممثلي الكيانات.

وأوضح أن العمل الحالي يتركز على نقل عصا الذاكرة من صناديق الاقتراع إلى مراكز التسجيل والمخازن ومكاتب المفوضية في المحافظات، ومن ثم إلى المركز الوطني في بغداد، مشيراً إلى أن هناك قوة خاصة مهمتها نقل صناديق الاقتراع إلى المركز الوطني بمشاركة طيران القوة الجوية.

وتابع المحمداوي أن نتائج التصويت الخاص لا تُعلن، بل تُسلَّم إلى ممثلي الكيانات السياسية، مؤكداً أن التصويت العام يوم الثلاثاء المقبل سيشهد تفرغ جميع القطعات الأمنية لمهام التأمين ومسك القواطع الانتخابية.

كما أشار إلى وجود تنسيق عالٍ جداً مع إقليم كوردستان، مع لجان ومراكز اهتمام مشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، حيث تُنقل المواد الانتخابية إلى المحافظة، وفي يوم التصويت العام سيتم استخدام مطارين في الإقليم لنقل صناديق وعصا الذاكرة إلى المركز الوطني في بغداد.

وأُغلقت مساء اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في تمام الساعة السادسة، صناديق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 في جميع المحافظات العراقية وإقليم كوردستان، بعد أن انطلقت صباحاً عند الساعة السابعة.