نتائج أولية للتصويت الخاص: تفوق واضح للحزب الديمقراطي الكوردستاني

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت قناة كوردستان24، اليوم الأحد، عن النتائج الأولية غير الرسمية للتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 في دائرتين ضمن إقليم كوردستان.

1- محافظة أربيل:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 40,495 صوتاً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 9,223 صوتاً

الجيل الجديد: 1,240 صوتاً

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 798 صوتاً

جبهة الشعب: 211 صوتاً

2- محافظة دهوك:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 20,360 صوتاً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 704 أصوات

الجيل الجديد: 389 صوتاً

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 1,573 صوتاً

جبهة الشعب: 29 صوتاً

كما تم الإعلان عن النسب غير الرسمية لمشاركة الناخبين في التصويت الخاص بدوائر أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، جاءت النسب على النحو التالي:

دائرة أربيل: 96.40%

دائرة دهوك: 97.52%

دائرة السليمانية: 94.58%

دائرة كركوك: 66.65%

دائرة نينوى: 46.69%

وأُغلقت مساء اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في تمام الساعة السادسة، صناديق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 في جميع المحافظات العراقية وإقليم كوردستان، بعد أن انطلقت صباحاً عند الساعة السابعة.