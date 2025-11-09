مسرور بارزاني يشيد بمساهمات كوادر الفرع السادس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أوروبا

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مع مسؤولي وأعضاء وكوادر الفرع السادس في أوروبا للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أبرز المستجدات والتطورات على صعيد إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، كما تطرق إلى مشاريع وخطط وإصلاحات حكومة إقليم كوردستان في مختلف القطاعات، وذلك في إطار بناء بنى تحتية اقتصادية قوية في كوردستان.

كما أشاد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمساهمات وكفاح أعضاء وكوادر الفرع السادس، متمنياً لهم النجاح في مهامهم وجهودهم للدفاع عن القضايا الوطنية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.