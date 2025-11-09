95 بالمئة من موظفي الدفاع المدني في كوردستان يدلون بأصواتهم

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في إقليم كوردستان سرکوت كارش، اليوم الأحد، أن غالبية منتسبي الدفاع المدني شاركوا في عملية التصويت الخاص، مشيراً إلى أنهم، إلى جانب قوات الشرطة، يتولون أيضاً مسؤولية حماية مراكز الاقتراع.

وقال سرکوت كارش، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن نسبة مشاركة موظفي الدفاع المدني بلغت نحو 95%، مبيناً أن الذين لم يتمكنوا من التصويت كان ذلك بسبب ارتباطهم بالمهام الميدانية، إلا أنهم سيدلون بأصواتهم جميعاً حتى الساعة السادسة مساءً.

وأضاف كارش أن موظفي الدفاع المدني، شأنهم شأن قوات الشرطة، تولوا مهمة حماية المدارس التي تحولت إلى مراكز اقتراع، موضحاً أنه تم وضع خطة خاصة منذ يوم أمس، وتخصيص حافلات وسيارات لنقل جميع الموظفين من خارج المدن وإعادتهم بسرعة لاستئناف مهامهم.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عمليات التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع محافظات البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً، على أن تُغلق في تمام السادسة مساءً.

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تم تخصيص 809 مركز اقتراع للعسكريين، تضم 4,501 محطة انتخابية موزعة في مختلف المناطق.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لـ كوردستان24، أن عملية التصويت بدأت في موعدها المحدد دون تسجيل أي مشكلات فنية في أجهزة الاقتراع، مشيرة إلى أن أكثر من مليون و300 ألف ناخب من أفراد القوات الأمنية مشمولون بالتصويت الخاص.

وأضافت الغلاي أن الفئات المشاركة تشمل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب قوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي وحرس الحدود.

كما أوضحت أن المفوضية خصصت 27 مركزاً انتخابياً تضم 97 محطة لتصويت النازحين في المخيمات، مبينة أن أكثر من 26 ألف نازح يحق لهم المشاركة في هذا الاقتراع الخاص.