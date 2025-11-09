إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أُغلقت مساء اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، في جميع المحافظات العراقية وإقليم كوردستان.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عمليات التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع محافظات البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً.

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تم تخصيص 809 مراكز اقتراع للعسكريين، وضمت 4,501 محطة انتخابية موزعة في مختلف المناطق.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لـ كوردستان24، أن عملية التصويت بدأت في موعدها المحدد ولم تُسجَّل أي مشكلات فنية في أجهزة الاقتراع، مشيرة إلى أن أكثر من مليون و300 ألف ناخب من أفراد القوات الأمنية كانوا مشمولين بالتصويت الخاص.

وأضافت الغلاي أن الفئات المشاركة شملت منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب قوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي وحرس الحدود.

كما أوضحت أن المفوضية خصصت 27 مركزاً انتخابياً ضمّت 97 محطة لتصويت النازحين في المخيمات، مبينة أن أكثر من 26 ألف نازح كان يحق لهم المشاركة في هذا الاقتراع الخاص.