إقليم كوردستان والأمم المتحدة يأملان أن تمضي الانتخابات بالعراق و كوردستان إلى مرحلة أفضل

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم (الاثنين، 10 تشرين الثاني 2025)، محمد الحسان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وبحثا معاً الأوضاع العامة في العراق وانتخابات مجلس النواب العراقي وعلاقات أربيل وبغداد.

وأكد الجانبان على أهمية الانتخابات وإجراء عملية تصويت نزيهة في إقليم كوردستان والعراق بصورة عامة، وأعربا عن أملهما في أن تمضي الانتخابات ونتائجها بالعراق وإقليم كوردستان إلى مرحلة أفضل من جميع النواحي.

واتفق الجانبان على أهمية حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاهم، مؤكدين على الحفاظ على أمان واستقرار العراق.

وشكلت آخر تطورات الوضع في المنطقة عموماً، محوراً آخر للقاء.