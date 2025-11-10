في أقل من 10 دقائق.. ساعة يد فاخرة تباع بملايين الدولارات

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دار مزادات "فيليبس"، الأحد، أن ساعة من ماركة باتيك فيليب بيعت هذا الأسبوع في سويسرا بسعر أعلى مما حققته آنذاك.

وبيعت الساعة مقابل 14 مليون و190 ألف فرنك سويسري (17.6 مليون دولار). وكانت بيعت قبل 9 سنوات، لقاء 11 مليون فرنك سويسري (13.64 مليون دولار).

تُعدّ ساعة باتيك فيليب بيربتشوال كالندر ذات الرقم المرجعي 1518 والمصنّعة عام 1943، واحدة من 4 ساعات معروفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي ميزة نادرة تجعلها أكثر طلبا من الساعات المصنوعة من الذهب.

سنة 2017، حُطّم رقمها القياسي لأغلى ساعة يد لعام 2016 عندما بيعت ساعة رولكس دايتونا التي كان يملكها الممثل الهوليوودي بول نيومان، لقاء 17.8 مليون دولار أميركي.

وبيعت ساعة باتيك فيليب غراند ماستر تشايم عام 2019 مقابل 31 مليون دولار.

وعملية بيع ساعة باتيك فيليب بيربتشوال كالندر في نهاية هذا الأسبوع تعيد تأكيد أهميتها كـ"واحدة من أبرز ساعات اليد في التاريخ"، بحسب خبراء المزادات.

وأفادت دار "فيليبس" بأن عملية البيع استغرقت أقل من 9 دقائق ونصف دقيقة، وجذبت خمسة مزايدين. وفي النهاية، بيعت الساعة لمزايد عبر الهاتف.

وحضر المزاد الذي أقيم في قاعة فندق بريزيدنت في جنيف، عدد من هواة جمع الساعات والتجار وصانعي الساعات المشهورين.

طُرحت الساعة عام 1941 وكانت أول ساعة كرونوغراف بتقويم دائم تُنتج بكميات كبيرة في العالم.

أنتجت شركة باتيك فيليب نحو 280 ساعة من المرجع 1518، معظمها بعلبة من الذهب الأصفر.

خلال المزاد الذي استمر يومين، حققت عمليات بيع 207 قطع أكثر من 66,8 مليون فرنك سويسري (82,87 مليون دولار)، مما يمثل أعلى مبلغ إجمالي يُحقق في مزاد لساعات على الإطلاق، بحسب دار "فيليبس".

شارك في المزاد نحو 1886 مُزايدا مسجلا من 72 دولة.