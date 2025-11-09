وزير الخارجية الفرنسي يتعهّد من كولومبيا "هزيمة" تجارة المخدرات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تعهّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو السبت "هزيمة" تهريب المخدرات المتزايد في أوروبا، في تصريحات أدلى بها لفرانس برس أثناء زيارة لكولومبيا التي تعد من كبار منتجي المخدرات.

يزور بارو الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لحضور قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي تستضيفها مدينة سانتا مارتا الأحد والاثنين.

وأفاد بارو من ميناء بويرتو أنتيوكيا في شمال غرب كولومبيا حيث ينشط كارتل "كلان ديل غولفو" النافذ، بأن فرنسا "عازمة على هزيمة التهريب بكل أشكاله، ليس المخدرات فحسب، والذي يفاقم المخاوف المتعلقة بالصحة العامة" والسلامة.

وأشار إلى أن باريس لن تقف مكتوفة اليدين أمام "الازدياد الهائل في تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية والكاريبي، كما في أوروبا، حيث لا نشهد الآن تدفق المخدرات فحسب، بل كذلك تنقل المهرّبين وتأسيسهم مختبرات".

وقال "على ذلك كله أن يتوقف"، مضيفا أن الحكومة الفرنسية تنوي افتتاح أكاديمية إقليمية في جمهورية الدومينيكان تتولى مهمة تدريب المحققين ومسؤولي الجمارك للمساعدة في مكافحة الجريمة المنظّمة.

وأوضح أن برنامج التدريب الذي ينطلق العام المقبل سيجري بالتعاون مع "كولومبيا تحديدا، أكبر منتج للكوكايين" في العالم.

وقد يخيّم تغيّب بعض البلدان والنزاعات على القمة إذ اتّهمت كولومبيا الولايات المتحدة بالضغط على الدول لدفعها إلى عدم الحضور.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبوغوتا منذ أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر الجيش في الكاريبي لمكافحة الازدياد في تهريب المخدرات والذي حمّل جزئيا نظيره الكولومبي غوستافو بيترو مسؤوليته.

وكرر بارو التعبير عن "قلقه" حيال التوترات الإقليمية، قائلا إن نشر القوات الأميركية يشكل "تجاهلا لقواعد القانون الدولي وقانون البحار".

AFP