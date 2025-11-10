بدء التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري 2025

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية تصويت المصريين المقيمين داخل البلاد في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري 2025، والتي تستمر على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن بدء التصويت في 5606 لجنة فرعية موزعة على 14 محافظة تشملها المرحلة الأولى، من أصل 10893 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في هذه المرحلة 1281 مرشحًا بالنظام الفردي إلى جانب قائمتين انتخابيتين في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وكان المصريون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في مقار السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات يومي 21 و22 نوفمبر للمصريين في الخارج، ويومي 24 و25 نوفمبر للناخبين داخل البلاد، وتشمل 13 محافظة.