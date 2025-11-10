أربيل... إنشاء نظام ذكي لحالات الطوارئ الصحية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قامت المديرية العامة للصحة في أربيل، بالتنسيق مع شركة راميكو لخدمات سيارات الأجرة السريعة، بإنشاء نظام ذكي لتحديد مكان تواصل المواطنين وربطه برقم الطوارئ "122" لإرسال أقرب سيارة إسعاف إلى الموقع المطلوب.

هذا النظام يساهم في تحسين سرعة وصول فرق الطوارئ السريعة 122 إلى المواطنين بشكل أفضل.

وشهد نظام الصحة في إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، مثل زيادة عدد المستشفيات، وتقديم خدمات سريعة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

خط الطوارئ 122 هو أحد أهم خطوط الاتصال السريع في إقليم كوردستان، حيث تم لأول مرة في أربيل تطبيق نظام تحديد العنوان إلكترونياً، مما جعل عمليات الإنقاذ وإرسال سيارات الإسعاف أسرع وأسهل.

وبهذا الصدد، قال سامان برزنجی، وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، لكوردستان24: هذا النظام يجعل خدمة الإسعاف أكثر فعالية وسرعة.و يحدد بسهولة موقع المتصل، ويمكن معرفة وقت وصول سيارة الإسعاف.

بإمكان المواطنين تحميل تطبيق "راميگو" وطلب المساعدة الصحية بشكل مباشر وفوري في أي حالة طارئة، ليصل إليهم أقرب إسعاف في أسرع وقت ممكن.

وقال دلير كمال، مدير شركات راميكو: هذا النظام ناجح جداً، حيث تصل سيارات الإسعاف إلى وجهتها دون أية مشاكل، ومن خلال هذا النظام تبقى على تواصل مباشر مع المستشفيات باستمرار.

إن رقمنة تحديد موقع المريض أصبحت خطوة مهمة في أعمال الإسعاف، وفي المستقبل القريب سيتم العمل على تعميم هذا النظام في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

هذا النظام، في المستقبل، سيكون مصدراً هاماً للمعلومات لمعرفة أماكن وعدد الحوادث وتحديد أسبابها واكتشاف أفضل الطرق لتقليلها.