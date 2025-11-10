طقس العراق.. غبار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2025، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ليلاً في عموم مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وديالى وواسط والديوانية وميسان والبصرة والمثنى وكربلاء المقدسة 32 ،دهوك والسليمانية 27 ،أربيل 28 ،كركوك والأنبار 30 ،نينوى وصلاح الدين 31، وبابل وذي قار والنجف الأشرف 33".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي بعموم مناطق البلاد، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق".

وبين أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في عموم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق".

وأشار الى ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزيئاً وأحياناً غائماً بعموم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط الى (30-40) كم/س في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".