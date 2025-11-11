المفوضية: سنعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أشار عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات في العراق إلى وجود تنسيق ممتاز مع إقليم كوردستان لإجراء التصويت العام.

وأضاف حسن قبس، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، امس الاثنين، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لمراسل كوردستان24 في بغداد، شفان جباري، بأن حوالي 20 مليون شخص في جميع أنحاء العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة. وأضاف أن الأجهزة عملت بشكل جيد للغاية في التصويت الخاص ولم تتسبب في أي مشاكل للناخبين، وأن جميع الاستعدادات قد اكتملت ليوم غد.

وقال حسن قبس: "هناك تنسيق ممتاز مع إقليم كوردستان لإجراء التصويت العام."

وبخصوص بيان مقتدى الصدر، أوضح حسن قبس أن المفوضية هي جهة تنفيذية ولديها علاقات ممتازة مع جميع الأطراف والتحالفات. وأكد أن التصويت هو حق لكل شخص، وأن جميع الإجراءات الفنية متوفرة لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس في التصويت.

كما ذكر أنه بموجب قانون الانتخابات، يجب على المفوضية نشر النتائج الأولية للانتخابات العامة في غضون 24 ساعة.

غدًا الثلاثاء، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، سيجري التصويت العام لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في عموم العراق وإقليم كردستان.

في إقليم كوردستان، يحق لمليونين و800 ألف شخص التصويت، ويتوزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.