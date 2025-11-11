رئيس إقليم كوردستان: نأمل أن تكون هذه الانتخابات بداية مرحلة جديدة للعراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025، على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي، متأملاً أن تكون هذه الانتخابات، بداية مرحلة جديدة للعراق.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الإقليم عقب الإدلاء بصوته، صباح اليوم، في انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال: اليوم هو يوم آخر من التصويت لانتخابات مجلس النواب العراقي. هذه العملية عملية مهمة وأعتقد أن هذه الانتخابات هي واحدة من أهم الانتخابات التي جرت حتى الآن في العراق.

وأضاف: بعد عام 2005 والمراحل التي مر بها العراق، نأمل أن تكون هذه الانتخابات بداية جديدة لعراق ديمقراطي اتحادي، حيث تحصل جميع المكونات ضمن إطار العراق على جميع حقوقها.

وأشار أيضاً إلى أن موضوع التصويت هو حق ومسؤولية كبيرة. آمل أن ينظر كل شخص في العراق إلى هذا الموضوع بأهمية، في وقت دخل فيه العراق مسار الديمقراطية. من المهم أن يشعر المواطنون في العراق وإقليم كوردستان بمسؤوليتهم ويتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.

وقال أيضاً: نحن سعداء بأن المرحلة الأولى من التصويت جرت بهدوء وسلام. وآمل أن تجري اليوم أيضاً عملية التصويت العامة بنفس الطريقة والهدوء.

وأردف: من هنا أتقدم بالشكر لجميع القوات الأمنية التي أدت واجبها على أكمل وجه، وأحييهم على جهودهم. كما أتقدم بشكر خاص للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على الإجراءات التي اتخذتها، ونشكرهم على تحملهم وصبرهم. آمل أن تكون هذه الانتخابات بداية جديدة لجميع العراقيين، وأن يعيش شعب العراق حياة أفضل وأياماً أجمل، وأتمنى أن تُقدّم خدمات أفضل لشعب العراق من أجل حياة أفضل.

وفي معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان هناك فرق بين هذا التصويت لشعب العراق وإقليم كوردستان، قال: الفرق نقطة واحدة، وهي أننا نعتقد أن العراق، من الناحية الأمنية والاقتصادية، شهد تغييرًا جيدًا. بالنسبة لنا، هذه الانتخابات تعني بداية جديدة في مرحلة الدستور العراقي. دستور العراق يجب أن يكون ضمانًا لاستقرار وأمن جميع مواطني العراق.

وأضاف: ذلك البيان الذي صدر من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو محتوى وتفاهم توصلنا إليه مع الاتحاد الوطني. وبالتأكيد، الانتخابات لها شروطها الخاصة وبعد الانتخابات تظهر شروط أخرى، لكننا لا نرفض الحوار مع أي طرف، بل على العكس، يجب حل تلك الخلافات عن طريق الحوار، وبعد هذه الانتخابات نجتمع مرة أخرى ونتحاور لمعرفة كيف يمكننا حل تلك المشاكل.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.