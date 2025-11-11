المواطنون الكورد في طوزخورماتو يقبلون على صناديق الاقتراع بحماس وأمل

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- يشارك سكان مدينة طوزخورماتو في التصويت العام لانتخابات البرلمان العراقي. حيث حضر المواطنون الكورد إلى مراكز الاقتراع بالزي الكوردي.

وقال مراسل كوردستان24: "سكان طوزخورماتو الكورد يشاركون في التصويت بحماس وأمل. ويأملون أن يحصلوا على حقوقهم من خلال هذه الانتخابات".

وقال مواطن كوردي من سكان طوزخورماتو: هذه الانتخابات مصيرية ويجب على كل كوردي أن يشارك فيها من أجل أن ننال حقوقنا. أنا سعيد جداً لأنني اليوم هنا و أشارك في هذه العملية.

وقال مواطن آخر: هذه الانتخابات من أجل المستقبل، من أجل أطفالنا. صحيح أنه بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر غادر العديد من سكان المدينة الكورد، لكن الآن عاد معظمهم. أنا أناشدهم أن يشاركوا في التصويت من أجل طوزخورماتو ومن أجل كوردستان بشكل عام.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح، اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.