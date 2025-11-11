مسرور بارزاني: قرار المواطنين اليوم يحدد مسار الحكم في العراق خلال الأعوام الأربعة المقبلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025، أن قرار المواطنين اليوم، يحدد مسار الحكم في العراق خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له، خلال مشاركته في عملية الاقتراع، إنه "يوم قرار الشعب، آمل أن يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم في جو هادئ وحُر وفقاً لرغباتهم، وأن يرسلوا أشخاصاً مخلصين ووطنيين إلى برلمان العراق من أجل الدفاع عن حقوقهم وحقوقهم الدستورية.".

وأضاف: "لا شك أن الانتخابات مهمة، وآمل أن يتخذ الشعب قراره بملئ رغبته، بعيداً عن أي ضغط، لأن قرار اليوم يرسم طريق ونمط الحكم للأربع سنوات القادمة. وآمل أن تتعامل المفوضية بأمانة حتى نهاية العملية مع أصوات الناخبين."

وفي ختام حديثه، أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان قائلاً: "أتمنى النجاح للجميع، وآمل أن يشارك جميع المواطنين اليوم ويدلوا بأصواتهم".

نص خطاب رئيس الوزراء مسرور بارزاني:

تحية طيبة

باسم الله الرحمن الرحيم

"اليوم هو يوم قرار الشعب، وآمل أن يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة وحرة بملئ رغبتهم، وأن يرسلوا أشخاصاً مخلصين ووطنيين إلى البرلمان العراقي، لكي يدافعوا عن حقوقهم المشروعة والدستورية.

لا شك أن الانتخابات مهمة، وآمل أن يتخذ الشعب قراره، بعيداً عن أي ضغط، لأن قرار الشعب اليوم سيحدد مسار ونمط الحكم للأربع سنوات القادمة.

آمل أن تتعامل المفوضية بأمانة حتى نهاية العملية مع أصوات الناخبين.

أتمنى النجاح للجميع، وآمل أن يأتي جميع المواطنين اليوم ويدلوا بأصواتهم. أتمنى لكم النجاح".

وأدلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب العراقي.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح اليوم، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.