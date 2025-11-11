رئيس حكومة إقليم كوردستان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025، بصوته في انتخابات مجلس النواب العراقي.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح، اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.