وزير التربية: التصويت سيعيد العراق إلى مبادئ التوافق والتوازن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- صرح آلان حمه سعيد، وزير التربية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025، لقناة كوردستان 24 قائلاً: "اليوم يوم مهم وعملية التصويت مهمة، مشيرا الى انه شارك في الانتخابات لأنها إحدى النقاط المهمة لبدء التغيير في العراق."

وأشار إلى أن العراق تأسس على مبادئ "التوازن والشراكة والتوافق"، والتي تتضمن، الشراكة في الحكم والتوافق في اتخاذ القرار والتوازن في مؤسسات الدولة.

وأضاف وزير التربية: "هذه هي النقاط المهمة التي نأمل أن يعود العراق من خلالها إلى أسسه الرئيسية، لأن العراق بُني على هذه المبادئ منذ عام 2003. في السنوات الماضية، كان هناك انحراف عن هذه الركائز الأساسية، لذا فمن المهم جداً إعادة مسار العراق إلى هذه المبادئ، خاصة وأن جزءاً كبيراً من العراق لا يعمل عليها الآن."

وأضاف، أن وزارة التربية طلبت من المفوضية العليا للانتخابات العراقية حماية مباني المدارس، لأن غالبية مدارس الإقليم تم تحويلها إلى مراكز اقتراع.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح، اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.