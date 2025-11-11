مدير عام شرطة إقليم كوردستان: حماية مراكز الاقتراع وأمن المواطنين واجبنا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد اللواء طارق أحمد، المدير العام لشرطة إقليم كوردستان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025، أن جميع مراكز الاقتراع محمية وفق خطة موضوعة من قبل وزارة داخلية حكومة الإقليم.

وقال المدير العام لشرطة الإقليم: "يوم الأحد الماضي، أدت القوات الأمنية في الإقليم واجبها ببراعة واحترافية عالية في حماية أمن وسلامة مراكز الاقتراع والمواطنين. أتوجه إليهم بالشكر الجزيل، وآمل أن يواصلوا أداء واجباتهم على نفس المنوال اليوم حتى نهاية عملية الانتخابات."

وأضاف اللواء طارق أحمد: "وزارة الداخلية شكلت غرفة عمليات وأنا أرأس هذه الغرفة؛ جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة ومفوضية الانتخابات ووزارة البيشمركة لديهم ممثلون في هذه الغرفة. لحسن الحظ، لم تقع حتى الآن أية مشاكل أو معوقات."

وتابع المدير العام لشرطة الإقليم: "اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية لديها تنسيق كامل مع اللجنة الأمنية الفيدرالية."

واختتم اللواء طارق أحمد حديثه قائلاً: "نحن في غرفة العمليات نراقب الوضع بدقة، وفي حال حدوث أي مشكلة أو عائق، سنتعامل معه في أسرع وقت ممكن."

تجدر الإشارة إلى أن مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء الدورة السادسة للبرلمان العراقي افتتحت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025 في الساعة السابعة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً. يحق لأكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان التصويت واختيار 329 عضوًا للدورة الجديدة للبرلمان العراقي، من بينهم تسعة مقاعد برلمانية مخصصة لمكونات الأقليات.