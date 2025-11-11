أوميد صباح: الاقتراع في كركوك هو تصويت لتاريخ وهوية المدينة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- مع افتتاح مراكز الاقتراع العامة في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان، أدلى أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، بصوته في كركوك.

عقب إدلائه بصوته في مركز الاقتراع "ئەختەر"، دعا أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، في مؤتمر صحفي جميع الكوردستانيين في كركوك إلى الإسراع في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية. وقال: "التصويت في كركوك هو تصويت على هوية كركوك وتاريخها، وفي الوقت نفسه، هو تصويت على كل النضال والتضحيات التي قُدمت من أجل كركوك."

كما وجه رسالة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قائلاً: "أتمنى أن تتمكن المفوضية من الحفاظ على نزاهة ونقاء العملية، وأن تنهي عملية التصويت هذه بسهولة ونجاح."

ووجه رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان دعوة إلى جميع الأحزاب السياسية الكوردستانية في كركوك للعمل معًا وبالتنسيق لتقديم خدمة أكبر وأفضل لسكان كركوك.

وفقًا لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، يحق لمليون و715 ألف و600 شخص في دائرة محافظة كركوك التصويت من جميع المكونات القومية والدينية في المحافظة.

تتكون دائرة كركوك من 13 مقعدًا، وأحد هذه المقاعد مخصص لكوتا المسيحيين.

وافتتحت مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء الدورة السادسة للبرلمان العراقي في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً. يحق لأكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان التصويت واختيار 329 عضوًا للدورة الجديدة للبرلمان العراقي، من بينهم تسعة مقاعد برلمانية مخصصة لكوتا المكونات.