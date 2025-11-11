خميس الخنجر يدعو لمشاركة واسعة في الانتخابات ويؤكد أنها ستحدد مصير البلاد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا سياسي عراقي خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة, المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الجارية، مؤكداً أن هذه المشاركة ستحدد مصير العراق في ظل التحولات الإقليمية والدولية الكبرى.

وفي تصريح له أمام وسائل الإعلام بعد الادلاء بصوته باحد المراكز الانتخابية في بغداد، قال الخنجر: "أحث أهلي العراقيين جميعاً على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات لأنها ستحدد مصير العراق في الفترة القادمة". وأضاف أن التصويت اليوم هو "لسيادة العراق" ويهدف إلى "بناء مؤسسات قوية وعادلة تساوي بين العراقيين".

واعتبر رئيس تحالف السيادة، أن هذه الانتخابات تمثل "فرصة كبيرة للتغيير"، مشدداً على أنها يمكن أن تحول العراق إلى "دولة قوية وفاعلة في محيطه العربي والإسلامي والدولي". ويتحقق ذلك، بحسب قوله، "من خلال مشاركة كل العراقيين واختيار الخيّرين من أبناء الشعب العراقي من كل مكوناته".

وأوضح الخنجر أن ما يميز هذه الانتخابات هو وجود "قوى تؤمن بالدولة وبناء مؤسساتها، وتؤمن بحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملف المليشيات من كل المكونات العراقية، من الكورد ومن الشيعة ومن السنة".

وأشار إلى أن هذه الانتخابات تؤكد وترسخ "وحدة العراق وانطلاقته القادمة". معرباً عن أمله في أن تسير العملية الانتخابية بانسيابية كبيرة.

وعلى الصعيد السياسي، كشف عن وجود رئيس تحالف السيادة "تفاهمات قد بدأت بين كل الأطراف، سواء الشيعية أو السنية أو الكوردية"، معرباً عن تفاؤله بأن تسير الأمور "بسرعة وانسيابية وبلا مشاكل".