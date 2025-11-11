مثنّى السامرائي يدعو إلى مشاركة واسعة: صناديق الاقتراع فرصة للتغيير والبناء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدلى رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمدينة سامراء ضمن انتخابات مجلس النواب العراقي في دورته السادسة.

وأكد السامرائي في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية تمثل مسؤولية وطنية وفرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في إدارة الدولة، مشددًا على أن صوت الناخب هو أساس البناء وتعزيز مؤسسات الدولة.

وقال السامرائي:

"ندعو أبناء شعبنا جميعًا إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم بإرادة واعية وحرة. قوة المشاركة تعكس إرادة العراقيين في تقرير مستقبلهم وتعزيز شرعية النظام الديمقراطي."

وأشار إلى أن الإحباط والعزوف لا يصنعان تغييرًا، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة من أجل "تجديد الثقة وبناء مرحلة جديدة تقوم على العمل والمسؤولية."

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح، اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.