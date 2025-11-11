الصدر يجدد مقاطعة الانتخابات: كل من يدعي دعمنا فهو كاذب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- جدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، موقفه الرسمي بمقاطعة الانتخابات، نافياً بشكل قاطع وجود أي دعم من تياره لأي من الكيانات السياسية أو الأفراد المشاركين في العملية الانتخابية الحالية.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقاً)، بتاريخ 11 نوفمبر 2025، قال الصدر: " إنَّ كل من يدعي من الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الأفراد دعمنا له في الانتخابات الحالية فهو كاذب".

وحذر الصدر من تصديق مثل هذه الادعاءات، معتبراً أن "كل من يصدِّقهم فهو إما واهم وإما مندس لا يمت لنا بصلة على الإطلاق".

وأكد الصدر على موقف تياره الثابت من خلال استخدام وسم #مقاطعون، موضحاً أسباب عدم المشاركة بالقول: "لن نشاركهم بفسادهم وتبعيتهم ولا بسلاحهم المنفلت".

واختتم منشوره بعبارة: "فحب الوطن من الإيمان. والسلام على من اتبع الهدى".

ويأتي هذا التأكيد ليقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال اسم التيار الصدري في الدعاية الانتخابية، ويعزز موقف المقاطعة الذي اتخذه التيار منذ انسحابه من العملية السياسية.

وأنطلقت صباح اليوم الثلاثاء عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.