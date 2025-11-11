نبرد عمر يكشف موعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، نبرد عمر، اليوم الثلاثاء، أن جميع الأطراف السياسية بإمكانها تقديم الطعون إلى المفوضية، مشدداً على أن المخالفين سيواجهون العقوبات اللازمة.

وقال عمر في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان24، إن النتائج الأولية لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي ستُعلن غداً الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأشار إلى أن الأحزاب بإمكانها تقديم شكاواها خلال 72 ساعة من الآن، وبعد انتهاء هذه الفترة سيتم فتح الصناديق والتحقق من أي مخالفات، وفي حال ثبوت أي تجاوزات سيتم معاقبة المخالفين.

وأُغلِقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق منذ الساعة السابعة من صباح الثلاثاء.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

وبلغ عدد الناخبين في إقليم كوردستان مليونين و800 ألف ناخب، وكانوا موزعين على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

وتنافس أكثر من 7,740 مرشحاً، كان ثلثهم تقريباً من النساء، ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، بينما شارك 75 مستقلاً فقط هذا العام، على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.