جمانة الغلاي: لا خروقات فنية وسير التصويت كان منظماً وناجحاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، نجاح العملية الانتخابية.

وقالت الغلاي في تصريحاتٍ صحفية، إن "المفوضية لم تسجل أي خروق فنية خلال سير التصويت العام اليوم"، مؤكدة أن "العملية الانتخابية تكللت بالنجاح".

وأضافت أن "هناك تنسيقاً عالياً بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات والوزارات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية".

وأشارت إلى أن "المفوضية تعمل حالياً على إكمال إجراءات العد والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية".

وأُغلِقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق منذ الساعة السابعة من صباح الثلاثاء.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

وبلغ عدد الناخبين في إقليم كوردستان مليونين و800 ألف ناخب، وكانوا موزعين على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

وتنافس أكثر من 7,740 مرشحاً، كان ثلثهم تقريباً من النساء، ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، بينما شارك 75 مستقلاً فقط هذا العام، على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.