مديرية أمن أربيل تحظر إطلاق النار احتفالاً بانتهاء الانتخابات

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية أمن أربيل، اليوم الثلاثاء، بياناً دعت فيه جميع المواطنين وأعضاء ومناصري الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان إلى الامتناع عن إطلاق النار تحت أي ذريعة أو شكل من أشكال الاحتفال بانتهاء العملية الانتخابية.

وحذرت المديرية من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذا التحذير، مؤكدة التزامها بالحفاظ على سلامة المواطنين وأمن المدينة.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وقال مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان نبرد عمر، لكوردستان24، بأن الاستعدادات للانتخابات العامة قد اكتملت.

وأضاف: لدينا في إقليم كوردستان مليونان و800 ألف ناخب، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع. جميع الاستعدادات قد اكتملت، وتم إرسال أجهزة الاقتراع، كما تم الانتهاء من أوراق الاقتراع وسجل الناخبين، وتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة.

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.