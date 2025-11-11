الديمقراطي الكوردستاني يتخطّى مليون صوت في انتخابات العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تخطّى الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاجز مليون صوت في النتائج الأولية للتصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

واليوم الثلاثاء انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

ويحقُّ لمليونين و800 ألف ناخب في إقليم كوردستان، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً، ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.