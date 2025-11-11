تحالف مراقبة الانتخابات: العملية سارت بشكل جيد رغم رصد مئات الخروقات

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، أن عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025 سارت بصورة جيدة عمومًا، وذلك على الرغم من تسجيل مئات الملاحظات والخروقات الأمنية والتنظيمية في مختلف المحافظات قبل نصف ساعة من أغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم.

جاء ذلك في تقرير الحوادث الثالث الصادر عن المركز الإعلامي للتحالف، والذي يعتمد على شبكة واسعة من آلاف المراقبين الميدانيين المدربين الذين يغطون جميع مراحل يوم الاقتراع.

أبرز الخروقات المرصودة:

أظهر تحليل الحوادث حتى الساعة الخامسة مساءً رصد مجموعة من الملاحظات التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابابية، من أبرزها:

العنف والتهديد: تم رصد 53 حالة عنف ومشاجرات أو استخدام أسلحة وإلحاق أذى بالناخبين وموظفي الاقتراع والمراقبين، بالإضافة إلى 98 حالة تهديد أو ترغيب.

تقييد عمل المراقبين: سُجلت 228 حالة للحد من حركة وحقوق المراقبين في المراكز والمحطات الانتخابية.

خروقات إجرائية: تم رصد 165 حالة سُمح فيها بإدخال الهواتف المحمولة وتصوير ورقة الاقتراع، و 69 حالة تصويت جماعي.

حوادث أمنية: شهدت بعض المراكز الانتخابية ومحيطها 17 حالة أمنية، تضمنت إطلاق نار أو اعتداء.

دعاية انتخابية: استمرت الدعاية الانتخابية في محيط بعض المراكز، كما تم رصد توزيع بطاقات انتخابية من قبل مرشحين على الناخبين داخل بعض المراكز.

تدخلات: لوحظ دخول 17 من المسؤولين الحكوميين والحزبيين إلى محطات الاقتراع والتحدث مع الموجودين.

كما أشار التقرير إلى تفاوت مستوى ومهارات موظفي المفوضية بين محطة وأخرى، ووجود مشاكل في مواد الاقتراع الحساسة وغير الحساسة في 20 حالة.

وأكد التحالف أنه سيقوم بجمع وعرض تفاصيل جميع الحوادث المرصودة في تقريره النهائي الشامل عن العملية الانتخابية.