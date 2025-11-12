القوات الإسرائيلية تتوغّل داخل الأراضي السورية بريف القنيطرة الجنوبي وتقيم حاجزاً عسكرياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان توغّل قوة تابعة للقوات الإسرائيلية، فجر اليوم، داخل الأراضي السورية غربي منشية سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، مؤلفة من عدد من الآليات العسكرية.

وفي تطور لاحق، توغلت القوات الإسرائيلية أيضاً في قرية رسم القطا بالريف ذاته، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً ومنعت الأهالي من المرور في المنطقة، وسط استنفار أمني ملحوظ.

ويوم أمس، نصبت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية حاجزًا مؤقتًا على الطريق الواصل بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي، حيث شرعت بتفتيش المارة والمركبات في المنطقة.

ووفقاً للمعلومات فإن الحاجز ضم ثلاث سيارات عسكرية ويقوم عناصره بتفتيش المركبات المارة، كما أقامت القوات الإسرائيلية حاجزًا آخر لفترة وجيزة صباح أمس على الطريق الواصل بين بلدتي العجرف والصمدانية الشرقية.

إضافة إلى ذلك، نشرت القوات الإسرائيلية حاجزًا طيارًا على الطريق الواصل بين قرية أم باطنة وبلدة جبا في ريف القنيطرة الأوسط.

كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية تضم سيارتي همر وسيارة هايلوكس في قرية الصمدانية الشرقية، وأقامت حاجز تفتيش، وضيقت على المارة، دون ورود معلومات عن أي اعتقالات طالت مواطنين.

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان