المحكمة العليا تمدد تعليق قرار يلزم إدارة ترامب تمويل المعونات الغذائية خلال الإغلاق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مدّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء تعليقا لقرار يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع تكاليف برنامج للمعونات الغذائية خلال فترة الإغلاق الحكومي، وسط مؤشرات على أن الكونغرس يمضي قدما في إنهاء الأزمة.

وأمر قاضٍ فدرالي إدارة الرئيس الجمهوري الأسبوع الماضي بأن تغطي تكاليف برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الفدرالي (سناب) لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بحلول نهاية يوم الجمعة، واستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار البرنامج الذي يعتمد عليه نحو 42 مليون أميركي.

لكن القاضية كيتانجي براون جاكسون أطلقت الجمعة إجراء إداريا يعلّق القرار القضائي ويعطيها وقتا إضافيا لدراسة القضية.

وبموجبه، يمدد الأمر غير الموقع فترة تعليق القرار حتى ليل الخميس، ما يسمح لإدارة ترامب بتجنب استخدام أموال الطوارئ لسداد مليارات الدولارات للولايات حتى تتمكن من توزيع بطاقات التموين على حوالى 42 مليون أميركي يعتمدون على برنامج "سناب".

ومنذ إغلاق مؤسسات الحكومة الفدرالية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بسبب خلافات مستمرة حول الميزانية بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، أعلنت إدارة ترامب أنها لن تتمكن من تمويل "سناب"، وهو أول توقف للبرنامج منذ إنشائه قبل ستة عقود.

لكن مجلس الشيوخ أقر الاثنين مشروع قانون لتمويل الحكومة الأميركية حتى كانون الثاني/يناير.

ويتطلب مشروع القانون موافقة مجلس النواب الذي يتوقع أن يجتمع الأربعاء لمناقشته والتصويت المحتمل عليه، وتوقيع ترامب، قبل عودة الحياة إلى طبيعتها.

AFP