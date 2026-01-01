آكام هاشم (قلب الأسد).. على رادار أندية فرنسية و سعودية وقطرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بعد العروض القوية التي قدمها المدافع الدولي آكام هاشم مع منتخب العراق في بطولة كأس العرب الأخيرة في الدوحة، بات نجم نادي الزوراء (النوارس) مطلوباً على رادار العديد من الأندية خلال الإنتقالات الشتوية.

ومن بين أبرز ما حددت من الوجهات المرتقبة لإنتقالات اللاعبين، ما شاع في الأوساط من رغبةٍ لنادٍ فرنسي طلب الحصول على خدمات هاشم، إلى جانب عدة أندية سعودية وأخرى قطرية على الخط من أجل نقل المدافع القوي إلى أنديتهم الساعية لتدعيم خطوطها الدفاعية بالفتى الكوردي.

وبحسب معلومات حصلت عليها (كوردستان24)، فإن عدة أندية من الدوري السعودي للمحترفين (روشن) ودوري نجوم قطر قدمت عروضاً لآكام هاشم، بهدف الحصول على توقيعه.

كما علمت كوردستان24 أنه بعد كأس العرب، أصبح إسم أكام هاشم الأكثر تداولاً في سوق التنقلات و خلال اتصالات وكلاء الأندية ومندوبي الإستقطابات.

فمديرو عدة أندية طلبوا الحصول على أوراق اعتماد أكام هاشم البالغ من العمر 24 عاماً إلى صفوفهم، رغم أن المدافع الكوردي لديه عقد مع نادي الزوراء حتى نهاية الموسم.

ليس فقط في دول الخليج، بل وفي أروقة الإنتقالات في أوروبا باتت الأنظار تتجه نحو هاشم، فيما كان مصدر مقرب من اللاعب صرح لكوردستان24 أن نادياً فرنسياً مهماً دون الكشف عن اسمه قدم عرضاً للتعاقد لأكام، إلى جانب أنباء عن نادٍ كبيرٍ في تركيا يراقب عن كثب تحركات وانتقال آكام هاشم المدافع السابق لأبرز المدافعين الذين أنجبتهم قلعة (هولير).

أكام هاشم الذي انتقل الصيف الماضي من الشرطة إلى الزوراء، يعد ابرز الأسماء المطلوبة بقوة في بورصة اللاعبين حسب موقع ترانسفير ماركت التي سجلت القيمة السوقية له التي تبلغ قيمته 600 ألف يورو، وبذلك فأي نادٍ يرغب في ضمه في ميركاتو الشتاء عليه دفع قيمة الشرط الجزائي لعقده مع الزوراء والحصول على موافقة النادي للاستغناء عنه.