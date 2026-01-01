السليمانية في عام 2025.. 9,848 مولوداً جديداً بينهم 9 توائم ثلاثية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الصحة العامة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان إحصائيات ومعدلات الولادات لعام 2025. ووفقًا للإحصائيات، خلال هذه الفترة وُلد حوالي 10 آلاف طفل في المستشفى التعليمي للولادة بالمدينة.

وبحسب الإحصائيات التي نُشرت اليوم الخميس، 1 كانون الثاني 2026، بلغ العدد الإجمالي للأطفال ممن وُلدوا في مستشفى الولادة التعليمي بالسليمانية خلال العام الماضي 9,848 طفلًا.

ووفقًا للمعلومات من قسم الولادات في الصحة، فإن من بين هؤلاء الأطفال الذين وُلدوا، كان 5,096 طفلًا من الذكور و4,752 طفلة من الإناث.

وفيما يتعلق بعملية الولادة، أشارت صحة السليمانية إلى أن 5,528 طفلًا وُلدوا بشكل طبيعي دون تدخل جراحي، بينما تم إجراء 4,320 حالة ولادة عن طريق إجراء عمليات جراحية.

فيما سلطت الإحصائيات الضوء على أنه وفي العام الماضي، تم تسجيل 179 حالة ولادة "توأم" و9 من بينها حالات توائم "ثلاثية" في نفس المستشفى.

وفي الوقت ذاته، شهد مستشفى الولادة التعليمي في السليمانية خلال العام الماضي ضغطًا كبيرًا في إستقبال الحالات المتنوعة، حيث زاره 42,723 مريضًا، منهم 13,101 تم إدخالهم إلى المستشفى وتلقوا العلاج اللازم.