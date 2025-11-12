لائحة رئيس الحكومة العراقية تحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر مقربة من تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني لوكالة فرانس برس أن قائمته حققت "فوزاً كبيراً" في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة لوكالة فرانس برس "حققت كتلة التنمية والاعمار فوراً كبيراً جداً"، فيما أكد مصدران آخران مقربان من اللائحة أنها على الأغلب حصدت "أكبر كتلة نيابية" بعدد يقارب 50 مقعداً او اكثر.

وبرز السوداني كقوة سياسية رئيسية في العراق بعد وصوله إلى السلطة قبل ثلاث سنوات بدعم من تحالف الاطار التنسيقي، الذي يضم أحزابا وفصائل شيعية مقربة من إيران.

AFP