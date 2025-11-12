علي حسين: قوة الديمقراطي الكوردستاني هي قوة كوردستان

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول مكتب تنظيمات السليمانية – حلبجة للحزب، علي حسين، اليوم الأربعاء، أن الأبواب مفتوحة أمام جميع الأطراف لتشكيل الكابينة المقبلة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "لقد فتحنا أبوابنا أمام جميع الأطراف السياسية من أجل تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، وندعو الجميع إلى المشاركة بروح من التعاون والمسؤولية الوطنية".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على أعلى نسبة من الأصوات على مستوى العراق، ما يعكس ثقة الجماهير الكوردستانية والعراقية بنهج الحزب وبرنامجه السياسي."

وأشار حسين إلى أن "قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعني قوة كوردستان نفسها"، مؤكداً أن الحزب "متمسك بالدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردي داخل العراق، ولن يتنازل عنها تحت أي ظرف".