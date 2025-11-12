محمد شكري لكوردستان24: مليون صوت للديمقراطي الكوردستاني دليل على ثقة الشعب بنهج الخدمة والبناء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في مقابلة حصرية مع كوردستان24، أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، أن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكثر من (مليون صوت) في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة "هو دليل واضح على تمسّك مواطني كوردستان بنهج الحزب ورسالته في التنمية والخدمة العامة".

شكري قال في مستهل حديثه: أن هذا التفويض الشعبي الكبير يمنح الحزب ثقلاً جديداً لتقديم خدمات أوسع لسكان الإقليم، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني كان يوجّه منذ بداية عمل الكابينة التاسعة الوزراء إلى إعطاء السليمانية أولوية في الخدمات، في إطار رؤية شاملة لبناء كوردستان قوية ومتوازنة.

المشاريع رغم الأزمات

وعن قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع كبيرة رغم الأزمات، أوضح محمد شكري أن سياسة الحكومة كانت تقوم على (إشراك القطاع الخاص كشريك فعلي في إدارة الاقتصاد). وقال: منذ عام 2019 وحتى اليوم، رخصت الكابينة التاسعة أكثر من 740 مشروعاً استثمارياً جديداً، أي نحو نصف مجموع المشاريع الممنوحة منذ 2006 حتى 2019. وهذا يبرهن على نجاح رؤية رئيس الوزراء في تحويل القطاع الخاص إلى محرك رئيسي للنمو."

وأشار إلى أن هذه المشاريع خفّفت العبء المالي عن الحكومة في ظل الأزمات المتلاحقة مثل: توقف إرسال الميزانية الاتحادية، وانخفاض أسعار النفط، وجائحة كورونا، مؤكداً أن روح البناء والتخطيط الاقتصادي الذكي مكّنت الإقليم من تجاوز تلك الظروف.

أبرز التحديات

وتحدث محمد شكري عن التحديات التي واجهت الكابينة التاسعة، قائلاً إن : قطع الموازنة من بغداد، كان العائق الأكبر أمام تنفيذ المشاريع، إلى جانب تداعيات الجائحة وانهيار أسعار النفط، لكن الحكومة نجحت في الاستمرار بخططها عبر "تخصيص ميزانيات محدودة لإنجاز أكبر قدر من المشاريع الخدمية للمواطنين".

نتائج تعبّر عن الوعي الشعبي

وفي ما يخص النتائج الانتخابية الأخيرة، قال رئيس هيئة الاستثمار إن الأصوات التي حصدها الحزب الديمقراطي الكوردستاني "جاءت نتيجة ملموسة للمشاريع والخدمات التي قدّمتها الحكومة"، موضحاً أن المواطنين "صوّتوا لمن خدمهم بالفعل".

وأضاف:المهمة اليوم أصبحت أثقل، لأن ثقة الناس هي مسؤولية. المستقبل يتطلب جهداً أكبر، وكفاءات أقوى، حتى نصل إلى رؤية كوردستان 2030 التي طرحها فخامة رئيس الوزراء، لجعل الإقليم نموذجاً متقدماً في المنطقة."

رؤية بعيدة المدى

وختم محمدشكري حديثه قائلاً: رؤية الحزب والحكومة طويلة الأمد، وإن شاء الله، بقيادة فخامة الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم، ورئيس الوزراء، سيواصل إقليم كوردستان طريقه نحو مزيد من الازدهار والاستقرار."