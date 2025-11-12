المفوضية تعلن نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقالت المفوضية في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%.

مؤكدةً أن عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة، معتبرةً أن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن.

وأوضحت المفوضية أن 60 محطة لم يتم إرسالها إلكترونياً.

وبحسب مفوضية الانتخابات، بلغ عدد الناخبين الكلي في بغداد أكثر من 4 مليون ناخب.

ووفق نتائج محافظة بغداد، حقق ائتلاف الإعمار والتنمية المرتبة الأولى في عدد الأصوات بـ 411.026 صوت.

بينما حقق حزب تقدم المرتبة الثانية بـ 284.035 صوت، في حين حقق ائتلاف دولة القانون المرتبة الثالثة بـ 228.103 صوت.